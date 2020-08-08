الطائف 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واستختتم غداً منافسات المرحلة النهائية للدوري الممتاز والدرجة الأولى للتنس التي انطلقت أمس على ملاعب التنس بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية بمحافظة الطائف.وأسفرت نتائج المرحلة النهائية للدوري الممتاز عن فوز فريق السلام على فريق القارة 3/ 0 ، والاتحاد على الابتسام 2/ 1 ، والهلال على الجيل ‏3/ 0 ، والفيصلي على الزيتون 2/ 1 , فيما جاءت نتائج دوري الدرجة الأولى عن فوز فريق السراوات على المجزل 3/ 0 ، والدرع على الأنصار 3/ 0 ، والمحيط على أشيقر 3/ 0 ، و‏الزلفي على العرض 2/ 1.// انتهى //00:36ت م0130