الطائف 17ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07أغسطس 2020 م واسأغلقت أمانة الطائف 50 محلا مخالفا للاشتراطات وأنظمة صحة البيئة، في إطار الحملات الميدانية والتصحيحية لسلامة الأغذية .وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل ال هميل : أن الأمانة مستمرة في حملاتها الميدانية والتصحيحية لسلامة الأغذية والنابعة من مسؤوليات الأمانة الرامية في تعزيز الجوانب الخدمية المتعلقة في الرقابة الصحية على مقدمة الأغذية، مفيدا أن الأمانة ممثلة بالبلديات الفرعية أغلقت أكثر من 50 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات وأنظمة صحة البيئة خلال شهر واحد، وتوجيه أكثر من 400 إنذار للمحال المخالفة والتي لا تستوجب الإغلاق وإعطاؤهم مهلة للتصحيح بحسب ما تنص عليه لائحة الجزاءات والعقوبات البلدية.// انتهى //02:23ت م0135