عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
السبت 1441/12/18 هـ الموافق 2020/08/08 م واس
المدينة المنورة 18 ذوالحجة 1441هـ الموافق 8 أغسطس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والمهد لهذا اليوم السبت ، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم .
// انتهى //
06:32ت م
0006