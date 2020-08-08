المدينة المنورة 18 ذوالحجة 1441هـ الموافق 8 أغسطس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والمهد لهذا اليوم السبت ، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم .// انتهى //06:32ت م0006