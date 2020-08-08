الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تستعرض تجربتها ونجاحها في توفير النطاقات الترددية الممكنة.وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق يؤكدون الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس.فيصل بن فرحان يبحث مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي القضايا محل الاهتمام المشترك.وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الإيطالي.الصحة : إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز 248 ألف حالة.«النيابة» توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب الرياضي.‎‏سفير المملكة لدى لبنان: الجسر الجوي السعودي يعبر عن التضامن مع الشعب اللبناني.وصول طائرتي إغاثية سعودية إلى لبنان.وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام تعقيمٌ وتعطير مستمر للمكبّرية ومنبر الخطيب.دوريات الأفواج الأمنية في جازان تضبط 224 كيلو من الحشيش بمحافظة الدائر.حرس الحدود يخلي بحاراً تركياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.هيئة الإغاثة في لبنان تشكر المملكة على المساعدات الإنسانية العاجلة.ترمب يعلن مشاركته بمؤتمر دعم لبنان في باريس.الاستخبارات الأميركية: الصين ترغب في خسارة ترمب للانتخابات.// يتبع //06:39ت م0007