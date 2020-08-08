وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مواقف مشرفة ) : بالمواقف العملية الصادقة، تؤكد المملكة دعمها الكامل للبنان وشعبه الشقيق، والعمل دائما على كل مايحقق أمنه واستقراره، وحرصها على تعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب اللبناني بجميع أطيافه وبذل كل الخير لنمائه وازدهاره.وأضافت أن تسيّير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للبنان لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت، يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق، كما يجسد ذلك إسنادها ودعمها المالي للبنان؛ حتى يتخطى الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها، من خلال مشاركتها في مؤتمرات باريس الثلاثة، وفي مؤتمر سيدر، لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من أزماته الطاحنة.وبينت أن هذا الموقف المشرّف يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، والدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين، أينما كانوا، بكل حيادية.وختمت :إن استجابة المملكة العاجلة للتخفيف من تداعيات ظروف لبنان الكارثية الطارئة امتداد لمواقفها المشهودة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية مسجلة الريادة والرقم الأهم في دعم الاستقرار المنشود ، والتاريخ حافل في ذلك على مدى مسيرة ومحطات لبنان الشقيق منذ استقلاله ، ويشرع التاريخ صفحاته المسجلة بأحرف من نور لاتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين الذي احتضنته ورعته المملكة، ووضعت من خلاله نهاية لحرب أهلية مدمرة استعصت على المجتمع الدولي على مدى نحو 15 عاما ، ثم دعم جهود وخطط الإعمار لاستقرار شعبه ونهوض دوره العربي ، واستمرار المواقف السعودية المشرفة في دعم لبنان سياسياً لتحرير جميع أراضيه واستعادة كامل حقوقه.// يتبع //06:45ت م0009