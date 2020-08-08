طرابلس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على دعوة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، كلا من القائم بأعمال النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لاجتماع طارئ، موضحة أن الاجتماع يأتي لتأكيد التعاون والتنسيق المستمر، لا سيمافي ظل الظروف وما تقتضيه من تكاتف للجهود بين كل الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة.وأشارت إلى تضامن حكومة الوفاق، الكامل مع الجزائر وشعبها إثر الزلزال الذي ضرب بلدية حمالة بولاية ميلة الجزائرية، معبرة عن ارتياحها الكامل لعدم تسجيل أية خسائر بشرية.واهتمت صحف طرابلس بالمظاهرات في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، بسبب ما وصفوه بتردي المعيشة ، واستيائهم من تعاطي حكومة الوفاق مع الأزمات التي يعاني منها المواطنون في طرابلس لاسيما أزمة الكهرباء، داعين إلى ضرورة محاسبة الفاسدين في الحكومة.وتناولت الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذى خرج عن السيطرة في عدد من المدن الليبية ، مشيرة إلى بيان المجلس الرئاسي القاضي بفرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت مع تمديد الحظر 10 أيام، ويتم خلالهما الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات الكبيرة وخصوصًا المصايف والحدائق.وتطرقت الصحف إلى إجراء الوفد الأميركي برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللواء ميغيل كوريا، والسفير ريتشارد نورلاند، مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة مع مسؤولين ليبيين للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة.// انتهى //08:55ت م0013