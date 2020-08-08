المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة المدينة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي منذ بداية الأسبوع الماضي 2050 جولة رقابية ميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية ، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية والأماكن التي يكثر الإقبال عليها.وتمكنت الأمانة خلال الجولات الرقابية من تحرير 754 إشعار ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 15 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بسبب مخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .كما أغلقت الأمانة 55 منشأة وجرى سحب 404 عينة من عينات الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي و الزوار ، وتم كذلك تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي جرى تعقيم وتطهير 40 موقع و 8044 آلية ومعدة ، كما جرى رفع 10976 طن من المخلفات المنزلية وإزالة 35079 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطه متكاملة يومية لمتابعة كافة المنشآت التجارية التابعة لنطاقها وتقوم باستقبال كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //08:56ت م0014