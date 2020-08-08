رام الله 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد داليا أحمد سليمان سمودي، متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، في منطقة الجابريات بجنين.وأشارت إلى تأكيدات رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإملاءات التي تحاول الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بالشرعية الدولية كأساس لتحقيق السلام والاستقرار.وسلطت صحف السبت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات السلمية المنددة بـ"صفقة القرن" والاستيطان والضم في مناطق عدة بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إن برلمان بلاده يعمل حاليًا على وضع خطة لتشكيل جبهة برلمانية دولية للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الخارجة عن القانون الدولي، ووضع حد لها.وأوردت صحف رام الله أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، إن الحرم الإبراهيمي، وإبراهيم الخليل عليه السلام، هما في صلب العقيدة الإسلامية، والحرم قضية إسلامية عامة والمساس به يُعدّ مساسا بمقدسات المسلمين.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاتين إثر إصابتهما بفيروس كورونا، و514 إصابة جديدة بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأخبرت صحف فلسطين عما كشف عنه نائب وزير الصحة الروسية أوليغ غريدنيف، أمس، أنه سيتم إعطاء اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، وكبار السن.// انتهى //10:25ت م0023