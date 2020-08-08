بيروت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة وصول أول دفعات الجسر الجوي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود - حفظ الله - لإغاثة المنكوبين في العاصمة بيروت والذي تضمن مواد غذائية وإيوائية.وركزت على ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية والذي وصل إلى 154 قتيلاً، إضافة 5000 جريح فيما تتواصل عمليات البحث عن 80 مفقودًا.وعرجت على مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان والزيارة المرتقبة للأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت للتضامن مع لبنان.وأخبرت صحف بيروت عن إعلان مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية البحث عن طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى سوريا ولبنان بسبب الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت.وتحدثت عن الغارات التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة دون أن ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وتطرقت صحف لبنان إلى تسجيل 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم وتسجيل الولايات المتحدة الأميركية وحدها 60 ألف إصابة يوميًا.// انتهى //10:26ت م0024