الخرطوم 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الاشتباكات التي وقعت بين الجيش السوداني، أمس ومتمردين في ولاية جنوب كردفان غرب السودان أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأشارت إلى إحباط الشرطة السودانية محاولة تهريب أسلحة تركية بولاية القضارف الحدودية مع أثيوبيا، للمرة الثالثة خلال شهرين.وسلطت صحف السبت الضوء على قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وعرجت على تصريح الأمم المتحدة إنها ستنظر في طلب لبدء تحقيق دولي في الانفجار الذي دمر بيروت، في حال تلقيها الطلب من الحكومة اللبنانية.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى إصدار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بحظر دخول جميع القادمين للبلاد سواء برًا أو بحرًا أو جوًا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد بإجراء تحليل كورونا - بي سي أر- للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.وأخبرت صحف السودان عن مقتل 14 راكبًا وإصابة العشرات بجروح أمس، عندما خرجت طائرة ركاب هندية عن مسارها لدى هبوطها في مطار كاليكوت بولاية كيرلا جنوب الهند وسط هطول أمطار غزيرة.// انتهى //10:36ت م0026