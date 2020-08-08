بغداد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الوضع الوبائي في العراق, خاصة ما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لمحاصرة وباء كورونا ومنع انتشاره بشكل أوسع.ونوهت بإعلان وزارة الصحة بالإجراءات التي ستتخذ بعد رفع حظر التجوال الشامل، غدًا, خاصة ما يتعلق بتنفيذ التعليمات الصادرة عنها والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، مبرزة التوقعات بزيادة عدد الاصابات خلال الأسابيع المقبلة نتيجة عمليات المسح الميداني.وعرجت صحف بغداد على الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي من المقرر إجراؤها في السادس من يونيو من العام القادم وفق قرار الحكومة, مشيرة إلى تأكيد اللجنة القانونية النيابية، بأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى قرار سياسي، ومعالجة المشكلات اللوجستية التي تعترض طريقها، فضلاً عن معالجة المشكلات الفنية التي يحتويها قانون الانتخابات, مبرزة الدعوات إلى إجراء إحصاء سكاني دقيق يسبق الانتخابات وذلك لضمان تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل عادل.وتطرقت إلى تداعيات العام الدراسي القادم في العراق في ظل تفشي فيروس كورونا, مشيرة إلى الخيارات المطروحة في هذا المجال ومن بينها اعتماد التعليم الإلكتروني, مرجحة استبعاد خيار تأجيل العام الدراسي, أو انتظار زوال كورونا أو اكتشاف لقاح يمكن أن يجنب الجميع الإصابة.وتناولت صحف العراق إعلان الهيئة العامة للجمارك العراقية إحصاء 32 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية متروكة في أحد موانئ أم قصر بجنوب العراق, مصنفة وفقاً للمنشأ على أنها مواد خطرة، منوهة بمباشرة الجهات المختصة بجردها تمهيدًا لخزنها بعيدًا عن المناطق السكنية للحيلولة دون تكرار ما حدث في مرفأ بيروت.// انتهى //11:18ت م0029