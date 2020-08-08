بيروت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسوصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة تستمر ساعات عدة حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين اللبنانيين.ومن المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، كذلك يجول على مكان الانفجار في مرفأ بيروت.// انتهى //11:19ت م0030