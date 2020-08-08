بيروت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور لبنان حاليًا.وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات الراهنة وخاصة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وسبل تقديم الدعم والمساعدة للبنان.وأكد أبو الغيط في تصريح له أن: "رد الفعل العربي كان سريعًا للغاية وقدم للبنان احتياجاته، وسأشارك في الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا دعمًا للبنان وسأنقل إلى الدول العربية ووزراء الخارجية تقريرًا كاملاً عن مشاهداتي وعن هذه الزيارة".وأضاف: "ننوي أن نطرح بندًا جديدًا على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدعم المستمر والدائم للبنان".// انتهى //11:28ت م0033