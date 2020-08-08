تونس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسرصدت الصحف التونسية الصادرة اليوم، مواصلة رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي سلسلة مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، من أجل تشكيل الحكومة، حيث التقى أمس بالرؤساء السابقين للجمهورية التونسية وكذلك رؤساء الحكومات.وكتبت أن الأحزاب المسيطرة على المشهد السياسي في تونس لا تزال تناور لتفادي سيناريو إقصائها من منظومة الحكم بعد تنامي موجة الإحباط من حصيلتها الكارثية، والتي قد تكون ذريعة لغيابها عن التشكيل الحكومي المقبل.وسلطت الصحف الضوء على إصابة أشخاص جدد في تونس بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس عند 1656 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد المتوفين عند 51 شخصًا.ونقلت صحف السبت إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون، أن سبب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت لا يزال مجهولاً، وهناك احتمال أن يكون الحادث المأساوي ناجمًا عن تدخل أجنبي، مشددًا على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية.وأخبرت صحف تونس عن تحطم طائرة هندية لدى هبوطها في مطار مدينة كوزيكود جنوبي البلاد، مما أسفر عن سقوط ضحايا، بينهم الطيار ومساعده.// انتهى //11:30ت م0034