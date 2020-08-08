إسلام آباد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إنهاء إجراءات الإغلاق الذكي في معظم أنحاء باكستان بسبب التراجع القياسي في الإصابات بفيروس كورونا.وسلطت الضوء على الخسائر التي سببتها سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة في المناطق الجنوبية من باكستان.وأخبرت صحف إسلام آباد عن اتصال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظيره اللبناني شاربيل وهبي لنقل تعازي باكستان حكومة وشعباً في ضحايا الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت.واهتمت باتفاق باكستان واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.وتناقلت صحف السبت إعلان وزارة التعليم الأفغانية إعادة فتح جميع الجامعات في البلاد بعد إغلاق دام خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا.وتابعت الانقسام المسيطر على لبنان حول إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، وحادثة تحطم طائرة في مدينة كاليكوت جنوب الهند ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.وعرجت على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد أحد عشر شخصًا بينهم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، لاتهامهم بتقويض الحكم الذاتي لهذا الإقليم الصيني.وأشارت صحف باكستان إلى تحقيق الحزب الحاكم في سريلانكا فوزًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية وضمان فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات.// انتهى //11:49ت م0036