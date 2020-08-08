مكة المكرمة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسنفَّذت بلدية العمرة الفرعية أكثر من 700 زيارة للمنشآت الغذائية خلال شهر ذي الحجة وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات الغذائية.وأشار رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، إلى تحرير مُخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومُصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 320 مُنشأة مُخالفة للاشتراطات، لافتاً إلى مصادرة وإتلاف أكثر من 1900 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير قابلة للاستهلاك.وأكَّد "قدح" تكثيف الجولات على المنشآت الغذائية، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية، والحرص على تقديم غذاء صحي آمن للجميع.// انتهى //12:23ت م0041