الرباط 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسالها إلى لبنان، بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، مبرزة أن الحكومة اللبنانية عبرت عن عميق امتنانها وتقديرها لهذه المبادرة التضامنية والإنسانية للمملكة المغربية تجاه الشعب اللبناني.ولفتت الانتباه إلى ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، إلى 154 قتيلاً، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين، مشيرة إلى حديث الرئيس اللبناني ميشال عون،عن احتمال أن يكون الحادث المأساوي ناجمًا عن تدخل أجنبي.وعرجت صحف الرباط على الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت في مسعى لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان بعد هذه الكارثة.وأخبرت عن الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة، مشيرةً إلى المواجهات التي شهدتها مدينة جنين بالضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أدت إلى استشهاد شابة فلسطينية، وإصابة ستة فلسطينيين بجروح.وتناولت الصحف المباحثات الهاتفية بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي، لبحث التبادلات العسكرية في المرحلة المقبلة وسط توترات في علاقات البلدين.وواصلت صحف المغرب تغطيتها لوباء كورونا المستجد عبر العالم، والذي أدى حتى الآن إلى إصابة أكثر من 19 مليون شخص، وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 60 ألف إصابة يوميا، في الوقت الذي أعلنت فيها روسيا أن اللقاح الأول الذي طورته مختبراتها سيستعمل في البداية على الأطقم الطبية وكبار السن.// انتهى //12:25ت م0043