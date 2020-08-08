ثقافي / "مفاهيم أساسية في القيادة" دورة تدريبية تنظمها مكتبة الملك فهد العامة بجدة
السبت 1441/12/18 هـ الموافق 2020/08/08 م واس
جدة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة الخميس المقبل، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مفاهيم أساسية في القيادة " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .
وتتناول محاور الدورة التي يقدّمها أستاذ الإدارة التربوية المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور فايز الفايز ، شرح مفهوم القيادة ، وتأصيل القيادة ، ولماذا نحتاج للقيادة ، وأبرز نظرياتها ، ومقياس القيادة ، وهل يمكن اكتساب القيادة وتنميتها .
ودعت المكتبة المهتمين من القيادات وموظفي الإدارة المرشحين للمناصب القيادية من الجنسين إلى المشاركة في الدورة المحددة من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً .
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12:26ت م
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