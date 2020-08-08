جدة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة الخميس المقبل، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مفاهيم أساسية في القيادة " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .وتتناول محاور الدورة التي يقدّمها أستاذ الإدارة التربوية المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور فايز الفايز ، شرح مفهوم القيادة ، وتأصيل القيادة ، ولماذا نحتاج للقيادة ، وأبرز نظرياتها ، ومقياس القيادة ، وهل يمكن اكتساب القيادة وتنميتها .ودعت المكتبة المهتمين من القيادات وموظفي الإدارة المرشحين للمناصب القيادية من الجنسين إلى المشاركة في الدورة المحددة من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً .// انتهى //12:26ت م0045