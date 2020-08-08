الجزائر 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعيينات وإعفاءات شملت رؤساء المحاكم والنواب العامين، في أهم حركة يجريها في جهاز القضاء منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي.واهتمت بالزلزال الذي ضرب صباح أمس محافظة ميلة، بشدة 4.9 درجات على مقياس ريختر من دون أن يتسبب في خسائر وسط السكان، باستثناء انهيارات أرضية ومباني وسكنات في مركز الزلزال ببلدة حمالة.وكتبت الصحف عن إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أن التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت سيبحث احتمال حدوثه نتيجة إهمال أو تدخل خارجي، موضحة أن عون طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى بيروت تأمين الصور الجوية لمعرفة ما حصل وإن لم تتوفر عند الفرنسيين فسيتم طلبها من مصدر آخر.وأخبرت عن استشهاد شابة فلسطينية، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية مشيرة إلى الضحية تبلغ من العمر 23 عامًا وتوفيت أمس متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال خلال مواجهات في منطقة الجبريات في جنين.وأشارت إلى تجديد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، لنظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، دعوة واشنطن لأطراف الصراع الليبي تبني خيار تسوية سياسية وسلمية للازمة في ليبيا.وفي تقارير دولية أخرى، أنبأت صحف الجزائر عن تجاوز حصيلة المصابين بوباء فيروس كورونا في القارة الأفريقية، عتبة مليون مصاب، مشيرة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات قارب أمس 22 ألف شخص بما يمثل حوالي 5 بالمئة من إجمالي عدد الوفيات في العالم.// انتهى //12:44ت م0046