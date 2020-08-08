الطائف 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسنفذت أكاديمية الفنون الثقافية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف البرنامج التدريبي عن بعد "لغة العصر" عبر منصة زوم للجنسين وتطرق البرنامج في الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين أساسيات لغة العصر وتزويدهم بأهم المفاهيم والأسس وكل جديد في هذا الجانب و صقل مهاراتهم وتنميتها.وتهدف الأكاديمية إلى أن تكون منصة تدريبية تنظم العديد من البرامج التدريبية المنوعة، يقدمها نخبة من المختصين بهدف رفع المستوى الثقافي والمهاري للمتدربين والارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في المملكة.يذكر أن أكاديمية الفنون الثقافية بتعليم الطائف، قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية عبر القاعة الافتراضية.// انتهى //12:53ت م0049