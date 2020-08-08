تونس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش التونسي 11 مهربًا، وحجزت 8 سيارات محملة بكميات كبيرة من البضائع المهربة بالمنطقة الحدودية العازلة بالمنزلة بمدينة رمادة بمحافظة تطاوين جنوب البلاد.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن العملية أسفرت عن إصابة عسكري بطلق ناري اثر تبادل لإطلاق النار مع مجموعة أخرى من المهربين كانت متواجدة بالتراب الليبي، عمدت إلى إطلاق النار على الوحدات العسكرية في محاولة للتغطية على هذه السيارات وحمايتها أثناء دخولها التراب التونسي .وعبّرت وزارة الدفاع التونسي عن استعداد جميع الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود التونسية لاستعمال كافة الوسائل القانونية المتاحة من أجل تأمين حرمة التراب التونسي وسلامته من التهديدات والمخاطر.// انتهى //14:15ت م0054