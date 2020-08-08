إسلام آباد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأرسلت باكستان طائرة محملة بثماني أطنان من المواد الإغاثية إلى لبنان لمساعدته والتضامن معه إثر الانفجار الكارثي الذي ضرب ميناء بيروت قبل أيام وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الطائرة الباكستانية قد وصلت اليوم إلى قاعدة عسكرية في لبنان، وعلى متنها ثماني أطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة التي تشمل على المواد الغذائية والأدوية.وجددت الخارجية الباكستانية تضامن باكستان حكومة وشعباً مع حكومة وشعب لبنان في هذه الوقت الحرج.// انتهى //14:18ت م0055