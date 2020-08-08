نواكشوط 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأكد وزير الخارجية الموريتاني في حكومة تصريف الأعمال، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة الليبية.وأبدى الوزير ولد الشيخ أحمد خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الليبية في نواكشوط، موسى عبد النبي الطرابلسي، قلقه من استمرار التدخل الأجنبي في ليبيا.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الوزير إسماعيل ولد الشيخ احمد دعا إلى الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، واعتماد اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين مرجعية للحل السياسي بليبيا.// انتهى //14:56ت م0058