باماكو 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلن في مالي عن تعيين الأعضاء التسعة للمحكمة الدستورية في البلاد.وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية في مالي، هي إحدى توصيات القمة الاستثنائية لقادة ورؤساء حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " ايكواس"، التي عقدت عن بعد يوم 27 يوليو الماضي حول الوضع الاجتماعي والسياسي في مالي.وتهدف توصيات إعادة تشكيل المحكمة الدستورية إلى حل الخلافات الانتخابية المرتبطة بالجولة الثانية للانتخابات التشريعية، التي هي سبب الأزمة الاجتماعية-السياسية الحالية في مالي.// انتهى //14:56ت م0059