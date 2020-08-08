الطائف 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسانطلق بميدان الملك خالد لسباقات الخيل في الحوية بالطائف أمس موسم سباقات المصيف للموسم الجديد 1441هـ (2020م) ضمن الموسم الصيفي للعام الحالي .واشتمل السباق على سبعة أشواط، إنتاج السعودية للخيل المبتدئة الشوط الأول بجزئيه لأعمار ثلاث سنوات، والشوط الثاني لأعمار أربع سنوات، والشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الدرجات لأعمار أربع سنوات فأكثر، والشوط الرابع إنتاج ثلاث سنوات فأكثر، فيما جاء الشوط الخامس للخيل المستوردة أربع سنوات فأكثر .وجاء الشوط السادس إنتاج السعودية جميع الدرجات أربع سنوات فأكثر، وجاء الشوط السابع والأخير إنتاج السعودية وربحت من (1-3) فوز وجاءت نتائجه على النحو التالي :الأول: (رمان) لفهد لافي الميموني، وحلّ في المركز الثاني (أخو مباري) لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونال المركز الثالث (يرمي) لعبد الإله عبدالعزيز الموسى، وحاز المركز الرابع (الخفو) لأبناء الشريف شاكر بن هزاع العبدلي، وحقق المركز الخامس والأخير (احتكم) لعلي حمزة نصيب الأخضر.وصاحب مجريات السباق إجراءات وإرشادات احترازية اعتمدتها الجهات المختصة، من فحص للحرارة، وتباعد جسدي، وترك مسافة آمنة، ولبس الكمامة الإلزامي، واستخدام معقمات اليدين، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.// انتهى //15:48ت م0064