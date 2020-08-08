الوجه 18 ذو القعدة 1441ه الموافق 08 اغسطس 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه مساء اليوم سلسلة من الدروس العلمية يقدمها عدد من الدعاة, وذلك بعد صلاة المغرب في عدد من جوامع القرى التابعة لمحافظة الوجه .وأوضحت الجمعية أن هذه الدروس ستستمر حتى يوم الأربعاء القادم في قرية أبو القزاز، وقرية الكر، وقرية النابع، وقرية بدا .وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الأسبوعية والجهود والمناشط التي تنفذها جمعية الدعوة بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.//انتهى//15:50ت م0065