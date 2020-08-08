أبوجا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس اتحاد شعوب جنوب محافظة كادونا بشمال وسط نيجيريا لوكا بنيات عن ارتفاع عدد قتلى الهجمات التي شنّها مسلحون أمس الأول على عدة قرى بالمحافظة إلى 33 شخصًا.وأكّد لوكا بنيات في تصريحات له أن الهجمات المسلحة ألحقت أضرارًا بعدد كبير من المنازل والمنتجات الزراعية أيضًا.وكانت الحصيلة الأولى لهذه الهجمات 20 قتيلًا وإصابة آخرين .وأعلنت السلطات النيجيرية حظر التجول لمدة 24 ساعة في المحافظة بسبب الهجمات المسلحة.// انتهى //16:04ت م0068