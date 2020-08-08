الطائف 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأطلق مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف بحي الوسام والقرى المجاورة لها برنامج "تنمية المرأة " عبر منصة التواصل الاجتماعي زووم.وعلى مدى عشرة أيام يسلّط البرنامج الضوء على الكثير من الجوانب الأسرية، ومنها دورة الحوار الأسري وأنماط الشخصية، ودورة الأنوثة الكاملة، ودورة صناع النجاح، إضافة إلى دورة التغيير فكرة وتطبيق.// انتهى //16:36ت م0073