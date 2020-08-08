الرياض 18 ذوالحجة 1441 الموافق 8 يوليو 2020 واس.أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادا للعام الدراسي الجديد .وأوضحت الإدارة أنه في هذا الأسبوع ستُنفَّذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد .//انتهى//16:37ت م0074