عام / تعليم الرياض ينهي تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية
السبت 1441/12/18 هـ الموافق 2020/08/08 م واس
الرياض 18 ذوالحجة 1441 الموافق 8 يوليو 2020 واس.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادا للعام الدراسي الجديد .
وأوضحت الإدارة أنه في هذا الأسبوع ستُنفَّذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد .
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16:37ت م
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