عام / فلسطين تسجل 426 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السبت 1441/12/18 هـ الموافق 2020/08/08 م واس
رام الله 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 426 إصابة جديدة بكورونا و496 حالة تعافٍ .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ان 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية، و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين شهدت ارتفاعاً جديداً، حيث وصلت إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازدياداً في عدد الإصابات.
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17:11ت م
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