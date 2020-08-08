رام الله 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 426 إصابة جديدة بكورونا و496 حالة تعافٍ .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ان 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية، و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين شهدت ارتفاعاً جديداً، حيث وصلت إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازدياداً في عدد الإصابات.// انتهى //17:11ت م0076