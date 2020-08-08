سكاكا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسواصلت الإدارات الخدمية بأمانة منطقة الجوف أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ونفذت إدارة الرقابة الصحية 872 جولة أسفرت عن إغلاق 7 منشآت وتحرير 45 مخالفة، ومصادرة 120 طبق حلوى مجهول المصدر، وإغلاق 43 بلاغا.وبلغ إجمالي رخص البناء التي أصدرتها الأمانة خلال تلك المدة 27 رخصة، منها 21 سكنية، و3 تجارية، و2 سكنية تجارية، ورخصة واحدة حكومية، أما إدارة الرخص المهنية فأصدرت 282 رخصة تجارية، كما أنهت نقل ملكية 22 رخصة، و52 طلب رخصة قديمة، كما أُلغيت 5 رخص، وتعديل 4، وتجديد 2.من جانبها أنهت إدارة صيانة الكهرباء والإنارة صيانة 8 متنزهات، و479 وحدة إنارة، و50 محوّلاً، فيما أنجزت إدارة صيانة الطرق والمرافق سفلتة 15 ألف م2 ، وأرصفة 1500 م2، إلى جانب ترقيعات حفر بمساحة 2500 م2.وتمكنت إدارة النظافة من رفع 7846 طنا من النفايات، وأكثر من 3 آلاف متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء، وذلك من خلال 662 كادراً ، و119 آلية ومعدة، وطهّرت وعقّمت 325 موقعاً، ونظّفت وطهّرت 495 موقعاً من مخلفات الذبائح.أما الإدارة العامة للإصحاح البيئي فأنهت تطهير عدد من الحاويات باستخدام 216 لتراً من المعقمات، و75 لتر رذاذ متناهٍ، فيما نفّذ مختبر أمانة الجوف 72 جولة، وبلغ عدد العينات المفحوصة 458 عينة ، منها 447 سليمة و11 غير سليمة، كما أُتلفت 68 كيلو من الخضار والفواكة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.أوضح ذلك المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، مؤكداً حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في جميع الأنشطة التابعة للأمانة، وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة مستمرة من أمين منطقة الجوف.//انتهى//17:19ت م0077