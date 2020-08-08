القاهرة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية عن إقلاع طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.وأوضحت القوات المسلحة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بفتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.// انتهى //17:58ت م0080