الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلنت شبكة السنة النبوية وعلومها بالتعاون مع مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة عن المسابقة البحثية " الأسرة في ضوء السنة النبوية " .وتأتي المسابقة -الموجهة للأسرة المسلمة- ضمن البرامج التي نصّت عليها اتفاقية التعاون بين شبكة السنة ومؤسسة قبس، وتهدف المسابقة إلى تأكيد دور الأسرة وأثرها في المجتمع وفق ما ورد في الهدي النبوي والسيرة النبوية، علما أن المسابقة ستكون في أربعة عناوين هي: منهج معالجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للمشكلات الأسرية ، وفي العدل ومقتضياته في الأسرة المسلمة في ضوء السنة النبوية ، والعنوان الثالث في حماية الأسرة من المؤثرات السلبية في ضوء السنة النبوية ، والعنوان الرابع في البنات ومنزلتهن في السنة النبوية، وبينت اللجنة المشرفة على المسابقة أن ضوابط المشاركة هي أن يكون البحث جديدا لم يسبق نشره، وألا يكون مستلاً من رسالة جامعية أو من بحوث سبق نشرها، وأن يلتزم الباحث بمنهجية البحث العلمي وأصوله، وأن لا يتجاوز عدد صفحات البحث 15 صفحة، وأن يتّسم البحث بالجدة والأصالة والابتكار والإضافة للمعرفة، وأن توثّق الآيات القرآنية في المتن بذكر اسم السورة ورقم الآية ، وتوثّق الأحاديث النبوية في الحاشية بذكر الباب والكتاب ورقم الحديث .وأشارت اللجنة إلى أن مجموع قيمة جوائز المسابقة 20 ألف ريال، بواقع 5000 ريال لكل بحث كالتالي : 2000 ريال للفائز الأول ، و1500 ريال للفائز الثاني ، و1000 ريال للفائز الثالث، و500 ريال للفائز الرابع، وعلى الراغبين بالمشاركة في المسابقة إرسال مشاركاتهم على البريد الإلكتروني admin@alssunnah.com ، علما أن آخر موعد لتسلّم المشاركات هو 15/1/1442هـ ، حيث ستُعلن أسماء الفائزين بعد أسبوعين من تسلّم المشاركات عبر حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة السنة ومؤسسة قبس، ويمكن الاطلاع على المسابقة وضوابطها من خلال الدخول على الرابط :https://mega.nz/file/6fRkmSxa#ivAjkd_G2yxV89xRck5Yba93Jb4YzDYJ1RbufX7beR4Sent from my iPhone// انتهى //18:01ت م0081