الدمام 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسينظم مركز رفاه للدراسات والتنمية الأسرية بالدمام مساء غد محاضرة عن بُعد بعنوان "كيف نتعامل مع مشكلات أطفالنا السلوكية" من خلال البث المباشر ببرنامج (زووم).وتتناول المحاضرة التي يقدمها الأخصائي النفسي أحمد السعيد- عددا من المحاور منها: ما المقصود بالمشكلة السلوكية عند الأطفال وما الفرق بين السلوك الطبيعي والمشكلة عند الأطفال وكيف يُشخَّص ذلك وما أسباب المشكلات السلوكية عند الأطفال ومصادرها وهل للوالدين وطريقة تعاملهما مع أطفالهم أثر في خلق بعض المشكلات السلوكية عندهم وما هي طرق الوقاية للمشكلات السلوكية وعلاجها وكيف يمكن للوالدين تجنيب أطفالهم الوقوع في المشكلات السلوكية.// انتهى //18:08ت م0082