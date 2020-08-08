إسلام آباد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 283487 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6068 حالة وفاة، مشيرة إلى ان إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 259604 حالات، بينما توجد 801 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:09ت م0083