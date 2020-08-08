مقديشو 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسلقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم، جراء عاصفة مطرية شديدة ضربت مناطق ساحلية في محافظة جوبالاند جنوبي الصومال.وأوضح وزير الثروة السمكية بجوبالاند إبراهيم عبدي، في تصريح صحفي اليوم، أن قرى وبلدات مطلة على سواحل المحيط الهندي، تعرضت لعواصف مطرية شديدة ورياح عاتية خلال الأيام الأربعة الماضية، أسفرت عن مصرع 12 شخصًا وتحطم 21 سفينة صيد وفقدان 8 أخرى، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في مناطق سكنية.وأكد الوزير أن معظم القتلى صيادون تحطمت سفنهم في عرض البحر .// انتهى //18:22ت م0084