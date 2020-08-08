بيروت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب في السراي الحكومي بوسط بيروت اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يرافقه الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن جامعة الدول العربية تطالب المجتمع العربي والدولي بالوقوف إلى جانب لبنان حيال هذه الكارثة، ووضع كل إمكانات الجامعة العربية تحت تصرف لبنان خاصة في التنسيق مع الدول العربية في مجال إعادة الإعمار، معلنا عن أن الجامعة العربية مستعدة للمساعدة في مجال التحقيق في انفجار المرفأ.وزار الأمين العام للجامعة العربية أيضاً رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، بحضور الرئيسين فؤاد السنيورة، وتمام سلام، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في لبنان إثر جريمة التفجير الكارثي الذي استهدف مرفأ بيروت وتداعياتها الخطيرة على الصُّعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة وعلى لبنان بأكمله.وكان أبو الغيط قد زار مبنى وزارة الخارجية اللبنانية حتى يطّلع على حجم الأضرار الذي تعرض له بسبب انفجار مرفأ بيروت.// انتهى //18:32ت م0085