عمّان 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1246 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، و4 حالات إصابة في محافظتي أربد والمفرق شمالي البلاد، فيما لم تسجل حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1194 حالة.// انتهى //18:59ت م0089