بغداد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسيبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع المقبل، زيارة رسمية للولايات المتحدة على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.وافاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي اليوم بان الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري, لبحث العلاقات الثنائية واوجه التعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:02ت م0090