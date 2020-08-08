بيروت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يرافقه الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي.وقال أبو الغيط بعد اللقاء: "نقلت التعزية والمواساة والمساندة المؤكدة من قبل الجامعة العربية والدول العربية إلى الرئيس بري، واستعدادنا الدائم لتقديم كل أنواع الدعم بما هو متاح لدينا كمنظمة عربية".وأضاف: "كما ناقشنا الموقف واحتياجات لبنان، وتطرقت إلى موضوع لجنة التحقيق، والأمر متاح للدولة اللبنانية والقيادات اللبنانية بأن تسهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية للمشاركة والمساعدة في هذا الصدد".كما التقى الرئيس بري برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وغادر الضيفان دون الإدلاء بأي تصريح.// انتهى //19:13ت م0092