فيينا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلنت النمسا اليوم أنها ستُخصص مليون يورو لمساعدة لبنان بشكل طارئ بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت مؤخراً.وستوضع هذه الأموال في خدمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر إضافة إلى منظمات نمساوية غير حكومية بهدف تأمين الطعام والمسكن للأشخاص المنكوبين.وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ: إننا نريد تقديم مساعدة سريعة ومباشرة كي يتلقى ضحايا هذه المأساة أفضل خدمات رعاية ممكنة في الأيام والأسابيع الأولى بعد الانفجار.// انتهى //19:19ت م0096