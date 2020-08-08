بغداد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 147389 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 74 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5310 , فيما سُجّلت 2307 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 105504 حالات, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 36575 , منهم 577 في العناية المركزة.// انتهى //19:20ت م0097