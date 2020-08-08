بغداد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسقرر العراق تمديد حظر التجوال الجزئي في البلاد الى منتصف الشهر الجاري, وذلك في اطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد .كما قرر في تعميم للامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم, شمول أيام الخميس والجمعة والسبت بحظر التجوال التام,واستمرار الدوام الرسمي في دوائر الدولة بنسبة 25%, ومنح الوزارات صلاحيات تقديرالحاجة.وتاتي هذه القرارات على خلفية تزايد حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا حيث تجاوزت حاجز الـ 3000 اصابة.// انتهى //19:23ت م0098