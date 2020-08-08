سياسي / العراق يمدد حظر التجوال الجزئي في البلاد الى منتصف الشهر الجاري
السبت 1441/12/18 هـ الموافق 2020/08/08 م واس
بغداد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس
قرر العراق تمديد حظر التجوال الجزئي في البلاد الى منتصف الشهر الجاري, وذلك في اطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد .
كما قرر في تعميم للامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم, شمول أيام الخميس والجمعة والسبت بحظر التجوال التام,واستمرار الدوام الرسمي في دوائر الدولة بنسبة 25%, ومنح الوزارات صلاحيات تقديرالحاجة.
وتاتي هذه القرارات على خلفية تزايد حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا حيث تجاوزت حاجز الـ 3000 اصابة.
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19:23ت م
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