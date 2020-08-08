أبوظبي 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان حيث وصلت إلى العاصمة اللبنانية اليوم طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال.ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية فقد شرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -منذ الوهلة الأولى- في توفير المساعدات من المخزون الإستراتيجي من المواد الإغاثية التي يُستعان بها في حالات الطوارئ والأزمات العاجلة.كما وضعت الهيئة خطة استجابة إنسانية شاملة للتعامل مع الكارثة وتداعياتها الإنسانية تتضمن عدة مراحل، وسيكون التركيز في هذه المرحلة على المعينات والمستلزمات الطبية لتعزيز قدرة المؤسسات الصحية اللبنانية على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومساعدتها على القيام بدورها تجاههم في هذه الظروف وفي ظل العدد الكبير من الضحايا والجرحى.// انتهى //19:26ت م0099