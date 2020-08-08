إسلام آباد 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسناقش وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن الجانبين استعرضا مستجدات القضية الكشميرية، وعملية السلام الأفغانية، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية بين إسلام آباد وواشنطن.وأكد قريشي عزم باكستان على دعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في المنطقة.// انتهى //19:29ت م0100