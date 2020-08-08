مابوتو 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأفادت السلطات في دولة موزمبيق، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).أعلن عن ذلك رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، اثر انتهاء فترة حالة الطوارئ السابقة يوم الخميس، مضيفًا أن حظر الفعاليات والأنشطة الجماعية سيظل مستمرًا، وأن الوضع جد خطير، فهذا الوباء لا يبدو أنه سينتهي قريبًا؛ لذلك نحن مضطرون للتعامل مع هذه المرحلة.وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في موزمبيق 2120 حالة، توفي منهم 15 شخصًا.// انتهى //19:39ت م0101