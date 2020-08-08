طرابلس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسقالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن السفير ريتشارد نولاند أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبيي فائز السراج للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحل ليبي من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.وأضافت السفارة في بيان لها اليوم أن السفير الأمريكي لدى ليبيا تشاور هاتفياً مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا حول الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف، بما من شأنه أن يؤدي إلى حل ليبي شامل في سرت والجفرة.وأكد البيان أن السفارة الأمريكية في ليبيا ستظل منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف الليبية التي ترفض التدخل الأجنبي، وتسعى إلى الاجتماع في حوار سلمي، بما في ذلك حكومة الوفاق ومجلس النواب.وقالت في البيان إن وفداً أمريكياً برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللواء ميغيل كوريا والسفير ريتشارد نورلاند،أجرى مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة مع مسؤولين ليبيين للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة.// انتهى //20:12ت م0104