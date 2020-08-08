الطائف 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واستوّج فريق تنس السلام بطلاً للدوري الممتاز للتنس للموسم الرياضي الحالي وذلك بعد ختام مباريات المرحلة النهائية للدوري الممتاز للتنس اليوم على ملاعب التنس بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.وجاء في المركز الثاني فريق الهلال فيما صعد إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة فريقا المحيط والصفا لحصولهما على المركزين الأول والثاني بعد انتهاء المرحلة النهائية لدوري الدرجة الاولى.وقدم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز بن خيري الحكمي التهنئة لفريق تنس السلام لحصوله على المركز الأول في بطولة الدوري الممتاز ولفريق تنس المحيط لحصوله على المركز الأول في دوري الدرجة الأولى ، وقدم شكره لجميع المشاركين على المستوى الفني الذي ظهرت به مباريات البطولة .كما قدم الدكتور الحكمي الشكر والتقدير لمكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف ولإدارة مدينة الملك فهد الرياضية وبيت الشباب على الاستضافة وحسن الإعداد والترتيب لإقامة هذه البطولة ، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه حكام البطولة وكان أحد أسباب نجاحها.// انتهى //20:22ت م0105