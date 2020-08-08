ليما 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسقررت حكومة بيرو اليوم تعليق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب عدم التزام الجماهير بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.وتجمع العشرات من المشجعين في أرجاء الاستاد الوطني في ليما خلال المباراة التي جمعت بين يونيفرسيتاريو واكاديميا ديبورتيفا كانتولاو والتي انتهت بالتعادل السلبي مما دفع السلطات لإعلان تعليق المسابقة.وتوقف الدوري البيروفي منذ مارس الماضي بفعل جائحة كورونا قبل أن يتم استئناف المسابقة أمس بمباراة يونيفرسيتاريو وكانتولاو في الجولة السابعة، لكن نظرا لعدم التزام الجماهير بالقواعد التي أقرتها الحكومة تقرر تعليق النشاط مرة أخرى.ولم تلتزم جماهير يونيفرسيتاريو بقواعد التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية وخرجت بأعداد كبيرة إلى الشوارع وهي تحمل أعلام النادي كما استخدمت الألعاب النارية للترحيب بالفريق لدى وصوله الملعب.// انتهى //20:52ت م0109