بيروت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 248 إصابة من المُقيمين و 24 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 6223 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان في تقريرها الخاص بمستجدات إصابات الفيروس اليوم، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، أجري 7105 فحوصات PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2043، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 74 حالةً.// انتهى //21:15ت م0112